Châtillon-en-Bazois

Expo d’été

La salle des projets 4, rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-26

L’association Baz’Arts vous propose une expo d’été. Une dizaine d’artistes ont répondu à cet appel sur le thème Regards . Des photographies, des peintures, des aquarelles, des encres, de la sculpture, de la gravure ou encore des bijoux, l’offre est variée. Programme

– 24/07 Vernissage à 18h

– 25/07 Soirée festive à partir de 18. Foodtruck et buvette dans la cour des Tilleuls et concert à 20h Jo et James.

– 26/07 Dernier jour, fermeture à 17h. .

La salle des projets 4, rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39

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English : Expo d’été

L’événement Expo d’été Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan