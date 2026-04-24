UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

soirée festive salle des Projets Châtillon-en-Bazois

soirée festive salle des Projets Châtillon-en-Bazois samedi 25 juillet 2026.

Lieu
salle des Projets
Adresse
4 rue Adrien Laurent
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Châtillon-en-Bazois

soirée festive

salle des Projets 4 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Dans le cadre de l’expo d’été organisée par l’association Baz’Arts, organise une soirée festive. Vous pourrez profiter de Food Truck et buvette dans la cour des Tilleuls et du Concert Jo et James.   .

salle des Projets 4 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : soirée festive

L’événement soirée festive Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Châtillon-en-Bazois (Nièvre)