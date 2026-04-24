soirée festive salle des Projets Châtillon-en-Bazois

Châtillon-en-Bazois

soirée festive

salle des Projets 4 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre de l’expo d’été organisée par l’association Baz’Arts, organise une soirée festive. Vous pourrez profiter de Food Truck et buvette dans la cour des Tilleuls et du Concert Jo et James. .

salle des Projets 4 rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39

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English : soirée festive

L’événement soirée festive Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan