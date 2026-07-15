Fête du Port Port de Châtillon Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Fête du Port

Port de Châtillon Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Fête du Port Concerts gratuits.

À 19h Jo et James, guitare et voix.

À 21h The Farows (Pop Rock). Buvette et restauration sur place.

Infos jeanlouis.rambert@wanadoo.fr

Organisé par le Comité de Jumelage. .

Port de Châtillon Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jeanlouis.rambert@wanadoo.fr

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English : Fête du Port

L’événement Fête du Port Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan