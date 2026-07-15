Fête du Port Port de Châtillon Châtillon-en-Bazois
samedi 1 août 2026 · Port de Châtillon · Châtillon-en-Bazois
Informations pratiques
Châtillon-en-Bazois
Fête du Port
Port de Châtillon Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Fête du Port Concerts gratuits.
À 19h Jo et James, guitare et voix.
À 21h The Farows (Pop Rock). Buvette et restauration sur place.
Infos jeanlouis.rambert@wanadoo.fr
Organisé par le Comité de Jumelage. .
Port de Châtillon Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jeanlouis.rambert@wanadoo.fr
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English : Fête du Port
L’événement Fête du Port Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan
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