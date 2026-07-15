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AGENDA · Châtillon-en-Bazois

Fête du Port Port de Châtillon Châtillon-en-Bazois

samedi 1 août 2026 · Port de Châtillon · Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Port de Châtillon
Adresse
Lieu-dit le Port
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Châtillon-en-Bazois

Fête du Port

Port de Châtillon Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Fête du Port Concerts gratuits.
À 19h Jo et James, guitare et voix.
À 21h The Farows (Pop Rock). Buvette et restauration sur place.
Infos jeanlouis.rambert@wanadoo.fr
Organisé par le Comité de Jumelage.   .

Port de Châtillon Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   jeanlouis.rambert@wanadoo.fr

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English : Fête du Port

L’événement Fête du Port Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Rives du Morvan

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