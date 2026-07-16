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AGENDA · Châtillon-en-Bazois

Rifles d’été Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois

samedi 1 août 2026 · Lieu-dit le Port · Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit le Port
Adresse
Le Port
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif
1.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châtillon-en-Bazois

Rifles d’été

Lieu-dit le Port Le Port Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Rifles d’été.
Au Port, à partir de 14h. 12 parties, nombreux lots à gagner.
Places limitées à 150.
Buvette, crêpes, glaces. 1,50 € la partie, 1 partie gratuite.
Contact chatillonenfetes@gmail.com   .

Lieu-dit le Port Le Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   chatillonenfetes@gmail.com

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English : Rifles d’été

L’événement Rifles d’été Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Rives du Morvan

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