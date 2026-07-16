Rifles d’été Lieu-dit le Port Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Rifles d’été

Lieu-dit le Port Le Port Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Rifles d’été.

Au Port, à partir de 14h. 12 parties, nombreux lots à gagner.

Places limitées à 150.

Buvette, crêpes, glaces. 1,50 € la partie, 1 partie gratuite.

Contact chatillonenfetes@gmail.com .

Lieu-dit le Port Le Port Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chatillonenfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles d’été

L’événement Rifles d’été Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Rives du Morvan