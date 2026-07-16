Tournée d’alimentation générale culturelle Verger du village d’enfants Châtillon-en-Bazois
jeudi 6 août 2026 · Verger du village d'enfants · Châtillon-en-Bazois
Informations pratiques
Châtillon-en-Bazois
Tournée d’alimentation générale culturelle
Verger du village d’enfants 50 Mergers Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
À 11h au verger du Village d’Enfants
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .
Verger du village d’enfants 50 Mergers Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00
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English : Tournée d’alimentation générale culturelle
L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Rives du Morvan
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