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AGENDA · Châtillon-en-Bazois

Tournée d’alimentation générale culturelle Verger du village d’enfants Châtillon-en-Bazois

jeudi 6 août 2026 · Verger du village d'enfants · Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Verger du village d'enfants
Adresse
50 Mergers
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Châtillon-en-Bazois

Tournée d’alimentation générale culturelle

Verger du village d’enfants 50 Mergers Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle
À 11h au verger du Village d’Enfants
La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC   .

Verger du village d’enfants 50 Mergers Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00 

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Rives du Morvan

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