Tournée d’alimentation générale culturelle Verger du village d’enfants Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Tournée d’alimentation générale culturelle

Verger du village d’enfants 50 Mergers Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Tournée d’Alimentation Générale Culturelle

À 11h au verger du Village d’Enfants

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC .

Verger du village d’enfants 50 Mergers Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Rives du Morvan