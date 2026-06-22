Contes de Bretagne à La Table Ronde Rue Saint-Michel Néant-sur-Yvel lundi 3 août 2026.

Néant-sur-Yvel

Contes de Bretagne à La Table Ronde

Rue Saint-Michel La Table Ronde Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:15:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

A la tombée du jour, laissez-vous porter par les récits merveilleux de l’ancienne Bretagne. Entre créatures, fées et mystères, Damenora vous invite à un voyage au cœur de l’imaginaire celtique.

Réservation obligatoire. Déconseillée au moins de 10 ans. .

Rue Saint-Michel La Table Ronde Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 31 18 93 25

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English :

L’événement Contes de Bretagne à La Table Ronde Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande