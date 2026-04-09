Néant-sur-Yvel

Sortie nature une soirée sur la lande

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Toute la poésie et la magie du monde au crépuscules ’invite dans cette balade sur les hauteurs de la lande.

Au rythme des sons, des ombres et des mouvements, laissez-vous porter par une atmosphère unique, riche en sensations… et peut-être, la tête tournée vers les étoiles.

Sur réservation. A 21h.

Cette animation fait parti du programme Morbihan Grandeur Nature. .

Lieu communiqué à la réservation Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Sortie nature une soirée sur la lande Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande