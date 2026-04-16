Néant-sur-Yvel

Visite du Moulin de Tremel

Village de Trémel Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez le monde des moulins et des Meuniers au début du 20° siècle ! Dès 8 ans, les jeunes peuvent venir passer le diplôme de Meunier.

Ouvert pendant les vacances d’été le mardi et jeudi à 15h et le mercredi à 10h. Réservation conseillée.

Durée 1h30 environ. Participation libre. .

Village de Trémel Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 08 90

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English :

L’événement Visite du Moulin de Tremel Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande