Contes de la lande et de la brume Résidence autonomie les Herbiers Granville

Informations pratiques

Granville

Contes de la lande et de la brume

Résidence autonomie les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08 19:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche:

Durée 1h

Âge 7 ans +

Dans le temps d’Halloween, lors de la nuit de Samhaín, les portes du monde du dessus s’ouvrent vers celui du dessous… Les vivants rencontrent les morts et la Mort en personne arpente les chemins de la terre. Ces histoires-passages vous feront tout à la fois frémir, pâlir et… rire ! Loin des grandes fêtes commerciales et des sarabandes de morts-vivants, ce spectacle redonne tout son sens à cette fête de l’entrée dans l’obscurité qui nous invite à chercher notre lumière intérieure. .

Résidence autonomie les Herbiers 202 Rue Paul de Gibon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Contes de la lande et de la brume

L’événement Contes de la lande et de la brume Granville a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture