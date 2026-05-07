Contes déguisés Bibliothèque Triangle Rennes
Contes déguisés Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 3 juin 2026.
Contes déguisés Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 3 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine
goûter et contes pour enfants
Autour d’un goûter, une séance de contes tout particulière où les enfants incarnent des personnages de contes avec la complicité des bibliothécaires. N’hésitez pas à venir déguisé ! (un accessoire peut suffire).
A destination des familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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