Contes déguisés Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 3 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine

goûter et contes pour enfants

Autour d’un goûter, une séance de contes tout particulière où les enfants incarnent des personnages de contes avec la complicité des bibliothécaires. N’hésitez pas à venir déguisé ! (un accessoire peut suffire).

A destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T17:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

