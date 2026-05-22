Contes des chemins oubliés Bibliothèque Blond

Blond

Contes des chemins oubliés

Bibliothèque 3 Rue du 7 Aout 1944 Blond Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre du Festival Au bout du conte . Il paraît qu’en Bretagne, quand on remonte les rivières, on arrive dans les Monts d’Arrée. Là-haut, entre les ajoncs et les rochers, serpentent des chemins perdus. Les voyageurs qui les empruntent font toujours d’étranges rencontres : des fées radioactives, des héros au grand cœur qui sentent le beurre, un bistrot fantomatique ou des animaux plus vieux que le monde… De l’imagination, des histoires et une clarinette c’est tout ce qu’il faut pour découvrir et parcourir ensemble un petit bout des chemins oubliés… .

Bibliothèque 3 Rue du 7 Aout 1944 Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 90 contact.bdhv@haute-vienne.fr

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