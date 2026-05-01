Contes Des fleurs et des étoiles Place du Pilori Billy-sur-Oisy

Billy-sur-Oisy

Contes Des fleurs et des étoiles

Place du Pilori Lavoir du Pilori Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre de l’événement Faîtes des fleurs organisé par l’ALC de Billy-sur-Oisy, contes pour adultes au lavoir du Pilori Des fleurs et des étoiles Entrée et participation libres .

Place du Pilori Lavoir du Pilori Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04

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English : Contes Des fleurs et des étoiles

L’événement Contes Des fleurs et des étoiles Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Clamecy Haut Nivernais