Contes Des fleurs et des étoiles Place du Pilori Billy-sur-Oisy
Contes Des fleurs et des étoiles Place du Pilori Billy-sur-Oisy dimanche 10 mai 2026.
Billy-sur-Oisy
Contes Des fleurs et des étoiles
Place du Pilori Lavoir du Pilori Billy-sur-Oisy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Dans le cadre de l’événement Faîtes des fleurs organisé par l’ALC de Billy-sur-Oisy, contes pour adultes au lavoir du Pilori Des fleurs et des étoiles Entrée et participation libres .
Place du Pilori Lavoir du Pilori Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04
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English : Contes Des fleurs et des étoiles
L’événement Contes Des fleurs et des étoiles Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Clamecy Haut Nivernais
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