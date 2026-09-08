« Contes d’outre-mer », lecture contée à l’heure du goûter aux Archives nationales d’outre-mer, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence

Informations pratiques

« Contes d’outre-mer », lecture contée à l’heure du goûter aux Archives nationales d’outre-mer Samedi 19 septembre, 15h30 Archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec la compagnie aixoise EOS, embarquez pour une immersion dans l’étonnante salle de lecture des ANOM. Au fil des mots, voyagez à travers les continents grâce à des contes tirés des collections.

La lecture sera suivie d’un goûter.

À 15h30, en famille dès 6 ans, durée environ 45 min, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le programme complet sur le site internet des ANOM : https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans

Archives nationales d’outre-mer 29 Chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr https://twitter.com/ANOM_officiel [{« link »: « https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-les-anom-ont-60-ans »}] Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.

Les zones publiques des ANOM sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Les différents points d’accueil du public sont équipés de boucles magnétiques dédiées aux personnes malentendantes. Aixpress (ligne A) : Arrêt Schuman. Un parking réservé aux lecteurs du centre est accessible : s’approcher de la barrière, appuyer sur la sonnette ANOM, et vous annoncer à l’agent de service. Votre numéro de plaque d’immatriculation du véhicule vous sera demandé.

Avec la compagnie aixoise EOS, embarquez pour une immersion dans l’étonnante salle de lecture des ANOM. Au fil des mots, voyagez à travers les continents grâce à des contes tirés des collections.

© Atelier de photographie des ANOM