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Contes en folie !, Médiathèque municipale, Auchy-lès-Hesdin

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Auchy-lès-Hesdin

Contes en folie !, Médiathèque municipale, Auchy-lès-Hesdin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
Rue Georges Grivel 62770 Auchy-lès-Hesdin
Ville
62770 Auchy-lès-Hesdin
Département
Pas-de-Calais

Contes en folie ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque municipale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La médiathèque d’Auchy-lès-Hesdin vous invite à une lecture de contes, lecture illustrée par les oeuvres d’art de la Micro-Folie !
Via un dispositif numérique, la Micro-Folie des 7 Vallées donne accès aux plus grands chefs-d’oeuvre des musées nationaux. Venez découvrir cet outil à l’occasion de Biblis en folie 2026 !

Médiathèque municipale Rue Georges Grivel 62770 Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321041095 https://auchy-les-hesdin.bibenligne.fr
Biblis en folie 2026

©Chibi Dam’z

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