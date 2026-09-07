Contes en folie !, Médiathèque municipale, Auchy-lès-Hesdin

Informations pratiques

Contes en folie ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque municipale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

La médiathèque d’Auchy-lès-Hesdin vous invite à une lecture de contes, lecture illustrée par les oeuvres d’art de la Micro-Folie !

Via un dispositif numérique, la Micro-Folie des 7 Vallées donne accès aux plus grands chefs-d’oeuvre des musées nationaux. Venez découvrir cet outil à l’occasion de Biblis en folie 2026 !

Médiathèque municipale Rue Georges Grivel 62770 Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321041095 https://auchy-les-hesdin.bibenligne.fr

Biblis en folie 2026

©Chibi Dam’z