Contes en musique bilingues (français/breton) sur le thème des plantes, au Jardin des Bénédictines Rue Saint-Ernel Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Contes en musique bilingues (français/breton) sur le thème des plantes, au Jardin des Bénédictines

Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Contes en musique, Kontadennoù ha sonerez.

L’ancien Jardin du couvent des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et de promenade. On peut y découvrir de nombreuses plantes, arbres et arbustes à fruits comestibles et un verger conservatoire.

C’est dans ce cadre de verdure exceptionnel que nous vous proposons de venir écouter des contes en musique en français et en breton, en partenariat avec l’association Ti ar Vro Landerne Daoulaz. .

Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Contes en musique bilingues (français/breton) sur le thème des plantes, au Jardin des Bénédictines Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS