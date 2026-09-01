Contes en musique bilingues (français/breton) sur le thème des plantes, au Jardin des Bénédictines Rue Saint-Ernel Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-Ernel · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Contes en musique bilingues (français/breton) sur le thème des plantes, au Jardin des Bénédictines
Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Contes en musique, Kontadennoù ha sonerez.
L’ancien Jardin du couvent des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et de promenade. On peut y découvrir de nombreuses plantes, arbres et arbustes à fruits comestibles et un verger conservatoire.
C’est dans ce cadre de verdure exceptionnel que nous vous proposons de venir écouter des contes en musique en français et en breton, en partenariat avec l’association Ti ar Vro Landerne Daoulaz. .
Rue Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11
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English :
L’événement Contes en musique bilingues (français/breton) sur le thème des plantes, au Jardin des Bénédictines Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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