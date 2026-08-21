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AGENDA · La Crèche

Contes en musique La Crèche

samedi 23 janvier 2027 · La Crèche

Contes en musique La Crèche

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
samedi 23 janvier 2027
Heure de début
15:30:00
Adresse
Rue Henri Georges Clouzot
Ville
79260 La Crèche
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Crèche

Contes en musique

Rue Henri Georges Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 15:30:00
fin : 2027-01-23

Date(s) :
2027-01-23

Histoires mises en musique par les élèves de l’école de musique Jane Evrard.

Accès libre.   .

Rue Henri Georges Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09  mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Contes en musique

L’événement Contes en musique La Crèche a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre

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