Informations pratiques

La Crèche

Contes en musique

Rue Henri Georges Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 15:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Histoires mises en musique par les élèves de l’école de musique Jane Evrard.

Accès libre. .

Rue Henri Georges Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes en musique

L’événement Contes en musique La Crèche a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre