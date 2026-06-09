Contes en musique Légend’Elles LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Contes en musique Légend’Elles LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur lundi 27 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Contes en musique Légend’Elles
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-07-27 19:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Des contes en musique, entre rêve et imagination Bienvenue dans l’univers de Légend’Elles !
Ici, les histoires prennent vie en musique. Chaque conte est accompagné de mélodies originales composées spécialement pour l’occasion, afin de faire dialoguer les mots et les sons et d’immerger petits et grands dans un univers profondément féerique.
Pour s’évader, se détendre ou s’endormir en douceur, on se laisse guider au fil des récits, entre poésie, mystère et enchantement. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un véritable voyage sensoriel.
Prêts à plonger dans la magie des histoires ?
> Tout public, dès 3 ans. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
Tales set to music, dreams and imagination: welcome to the world of Légend?Elles!
Here, stories come to life through music. Each tale is accompanied by original melodies composed especially for the occasion, to create a dialogue between words and sounds, and immerse young and old alike in a deeply magical world.
To escape, relax or gently fall asleep, let yourself be guided through the stories, between poetry, mystery and enchantment. A timeless interlude, where imagination becomes a veritable sensory voyage.
Ready to plunge into the magic of stories?
L’événement Contes en musique Légend’Elles Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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