Contes en musique sur le thème des plantes, Jardin des Bénédictines, Landerneau

Informations pratiques

Contes en musique sur le thème des plantes Samedi 19 septembre, 16h00 Jardin des Bénédictines Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Contes en musique bilingues sur le thème des plantes

Kontadennoù ha sonerez. Bilingue français / breton

L’ancien Jardin du couvent des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et de promenade. On peut y découvrir de nombreuses plantes, arbres et arbustes à fruits comestibles et un verger conservatoire.

C’est dans ce cadre de verdure exceptionnel que nous vous proposons de venir écouter des contes en musique en français et en breton, en partenariat avec l’association Ti ar Vro Landerne Daoulaz.

Jardin des Bénédictines Rue de Saint-Ernel 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06 03 85 33 11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ https://patrimoine.landerneau.bzh/expositions/salle-le-couvent-des-benedictines-du-calvaire-258/n:237 Aujourd’hui pleinement intégré à la trame de la ville, le Jardin des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et d’exploration au cœur de la ville. Il est digne d’intérêt tant par la qualité de la restitution paysagère de ces dernières années que par son histoire, désormais expliquée par des panneaux d’interprétation donnant toutes les clés de compréhension du site.

Cette exposition numérique complète les contenus développés dans le parcours patrimonial, mis en place dans le jardin, en permettant d’approfondir la riche histoire de ce lieu d’exception. Parking des salles de sport en face du jardin. Accessible PMR mais pentes assez raides. Tables de pique-nique.

Contes en musique bilingues sur le thème des plantes

© Ville de Landerneau