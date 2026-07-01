Contes et bricolage Médiathèque Bléneau

Informations pratiques

Bléneau

Contes et bricolage

Médiathèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La médiathèque de Bléneau propose un moment de partage familial. .

Médiathèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70

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English : Contes et bricolage

L’événement Contes et bricolage Bléneau a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !