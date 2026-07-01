AGENDA · Bléneau
Contes et bricolage Médiathèque Bléneau
samedi 18 juillet 2026 · Médiathèque · Bléneau
Informations pratiques
Bléneau
Contes et bricolage
Médiathèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La médiathèque de Bléneau propose un moment de partage familial. .
Médiathèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70
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English : Contes et bricolage
L’événement Contes et bricolage Bléneau a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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