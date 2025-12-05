Contes et chansons en anglais, Bibliothèque municipale internationale, Grenoble

Informations pratiques

Contes et chansons en anglais Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale internationale Isère

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Songs & stories in english

Come with the family to enjoy an hour of singing and storytelling in English. Listen, use your imagination and join us !

Rejoins-nous pour une heure de chansons et d’histoire en anglais : à l’écoute de ton imaginaire !

Bibliothèque municipale internationale 6 Place de Sfax, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 1 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0438122541 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque.aspx La bibliothèque municipale internationale est située à l’orée du quartier Presqu’île. Elle est intégrée à la Cité scolaire internationale, établissement public constitué d’un collège et d’un lycée accueillant des cursus en sections internationales.

La bibliothèque, qui occupe un espace de 800 m² sur un seul niveau, partage ses locaux avec le CDI de la CSI, avec lequel les horaires d’ouverture sont articulés, la bibliothèque étant ouverte à tous les publics le mercredi, le samedi et les fins d’après-midi pendant l’année scolaire, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires (hors 4 semaines en été).

Spécialisée en langues étrangères, la bibliothèque propose une collection de documents en anglais, allemand, italien, espagnol, arabe et portugais mais également en français. En lien avec les différents partenaires du territoire, elle propose une riche programmation à destination de publics variés, parfois non francophones, et bénéficie d’un rayonnement élargi du fait de sa spécialisation. Tram B : arrêt Cité internationale. Bus C5 : terminus Palais de justice. Parking payants à proximité / Pistes cyclables.

Biblis en folie 2026

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