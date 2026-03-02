Contes et goûter Récits de forêts vivantes et douceurs partagées Maison du Lieutenant Servoz
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : 2026-12-30
Début : 2026-12-30 16:00:00
fin : 2026-12-30 17:00:00

2026-12-30
Laissez-vous emporter par des histoires de montagnes oubliées et de forêts vivantes autour d’un goûter réconfortant. Un moment suspendu à la Maison du Lieutenant.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
Let yourself be carried away by stories of forgotten mountains and living forests over a comforting snack. A suspended moment at the Maison du Lieutenant.
L’événement Contes et goûter Récits de forêts vivantes et douceurs partagées Servoz a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc