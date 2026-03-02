Contes et goûter Récits de forêts vivantes et douceurs partagées Maison du Lieutenant Servoz

Contes et goûter Récits de forêts vivantes et douceurs partagées

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 16:00:00

fin : 2026-12-30 17:00:00

Date(s) :

2026-12-30

Laissez-vous emporter par des histoires de montagnes oubliées et de forêts vivantes autour d’un goûter réconfortant. Un moment suspendu à la Maison du Lieutenant.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

English :

Let yourself be carried away by stories of forgotten mountains and living forests over a comforting snack. A suspended moment at the Maison du Lieutenant.

