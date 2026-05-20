Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage Beaupréau Beaupréau-en-Mauges mardi 21 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage
Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
L’association Lirenrêve organise une balade contée et musicale dans le Parc de Beaupréau !
L’association vous propose de plonger dans le thème du voyage accompagné par le duo Les voisins . Déambulez dans les allées du château et laissez vous porter par les histoires de Lirenrêve ! .
Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 54 97 lirenreve@gmail.com
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English :
The Lirenrêve association is organizing a storytelling and musical stroll in the Parc de Beaupréau!
L’événement Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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