Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage

Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

L’association Lirenrêve organise une balade contée et musicale dans le Parc de Beaupréau !

L’association vous propose de plonger dans le thème du voyage accompagné par le duo Les voisins . Déambulez dans les allées du château et laissez vous porter par les histoires de Lirenrêve ! .

Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 54 97 lirenreve@gmail.com

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English :

The Lirenrêve association is organizing a storytelling and musical stroll in the Parc de Beaupréau!

L’événement Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Voyage Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges