Saint-Géraud-de-Corps

Contes et légendes du Sahara

Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Contes et légendes du Sahara Spectacle de Nicole Coste au théâtre de la Charbonnière à 15h en extérieur.

Sur réservation. Entrée libre et gratuite (jauge limitée à 30 pers).

Site de la Charbonnière 06 81 41 75 60

Programme

J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune, on ne voit rien, on n’entend rien et, cependant quelque chose rayonne en silence Saint Exupéry.

Un jour ce rêve s’est réalisé. Mes voyages, mes lectures, mes rencontres m’ont inspiré des contes. J’aimerai vous faire rêver !

Nicole .

Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Contes et légendes du Sahara

L’événement Contes et légendes du Sahara Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-26 par Vallée de l’Isle en Périgord