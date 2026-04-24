Contes et rencont’es suivi de Cont’suelo de Georges Sand Nilvange

Nilvange

Contes et rencont’es suivi de Cont’suelo de Georges Sand

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

En première partie de soirée scène ouverte à tous les arts vivants

animée par le duo mouveLOReille qui organise les soirées CONTES et RENCONT’ES à Malakoff (92) depuis bientôt une dizaine d’année. Venez faire entendre votre voix, pour une histoire, un chant, une devinette, une poésie, un slam, un billet d’humeur bonne ou mauvaise. On vous attend !

Deuxième partie

D’origine tzigane, la jeune Consuelo chante sur les chemins avec sa mère, quand elle est repérée par un grand maître de chant à Venise. Des intrigues la poussent à fuir, à se déguiser en homme, à être emprisonnée, puis libérée. Cont’suelo raconte son aventure et le lien de l’artiste à la musique.

Raconter Consuelo, c’est parler de George Sand, de son amour inconditionnel pour la musique et pour les mots.

C’est parler aussi de son regard sur la condition de femme au XIXème siècle.

Le parcours de Consuelo est exceptionnel, car situé au XVIIIème siècle, et écrit au XIXème par une femme.

Dire ce récit de Consuelo, de George Sand permet de se connecter au génie créatif de cette écrivaine hors du commun.

Le raconter au XXIème, c’est se relier à l’intemporalité de la création.

Ainsi est né Cont’Suelo !Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

In the first part of the evening: a stage open to all performing arts

hosted by the duo mouvementLOReille, who have been organizing CONTES et RENCONT?ES evenings in Malakoff (92) for almost a decade. Come and let your voice be heard, with a story, a song, a riddle, a poem, a slam, a bill of good or bad humor. We look forward to hearing from you!

Part 2:

Young Consuelo, of gypsy origin, sings on the road with her mother, when she is spotted by a great singing master in Venice. Intrigues lead her to flee, to disguise herself as a man, to be imprisoned and then released. Cont?suelo recounts her adventure and the artist?s link to music.

To tell the story of Consuelo is to speak of George Sand, of her unconditional love of music and words.

It’s also about her view of the status of women in the 19th century.

Consuelo?s story is exceptional, because it is set in the 18th century, and written in the 19th by a woman.

Telling George Sand’s story of Consuelo allows us to connect with the creative genius of this extraordinary writer.

To tell it in the 21st century is to connect with the timelessness of creation.

Thus was born Cont?Suelo!

L’événement Contes et rencont’es suivi de Cont’suelo de Georges Sand Nilvange a été mis à jour le 2026-04-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME