Nilvange

Moi non plus, je n’y crois pas !

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Moi non plus, je n’y crois pas ! est un voyage fascinant au cœur de l’hypnose, entre rires, étonnement et découvertes.

Après une immersion dans une grande université américaine pour apprendre l’art de l’hypnose, Flo Mixlor monte sur scène pour partager les moments forts de cette formation hors du commun.

Tout au long du spectacle, vous serez les acteurs de cette expérience démonstrations incroyables, expériences collectives et révélations surprenantes. Vous découvrirez que l’hypnose n’est pas seulement un mystère de spectacle, mais aussi un outil puissant qui sommeille en chacun de nous.

Êtes-vous prêt à apprendre, à être hypnotisé… et à repartir avec votre diplôme ?

Et à la fin de cette soirée, vous serez nombreux à dire Maintenant, j’y crois !Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

Moi non plus, je n?y crois pas! is a fascinating journey to the heart of hypnosis, with laughter, astonishment and discovery.

After immersing herself in the art of hypnosis at a leading American university, Flo Mixlor takes to the stage to share the highlights of her extraordinary training.

Throughout the show, you’ll be the protagonists of this experience: incredible demonstrations, collective experiences and surprising revelations. You’ll discover that hypnosis isn’t just a performance mystery, but a powerful tool that lies dormant in all of us.

Are you ready to learn, to be hypnotized? and to leave with your diploma ?

And by the end of the evening, many of you will be saying, Now I believe it!

L’événement Moi non plus, je n’y crois pas ! Nilvange a été mis à jour le 2026-04-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME