Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo Nilvange
Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo Nilvange vendredi 8 mai 2026.
Nilvange
Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo
14 rue Clémenceau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 18:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’Italie s’invite à votre table… et sur scène ! TV57, et ACAGE association culturelle
vous propose une soirée italienne gourmande et musicale un dîner maison aux saveurs transalpines suivi d’un concert live aux sonorités italiennesTout public
10 .
14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr
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English :
Italy at your table? and on stage! TV57 and ACAGE association culturelle
invite you to a gourmet, musical Italian evening: a home-cooked dinner with transalpine flavors, followed by a live Italian concert
L’événement Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo Nilvange a été mis à jour le 2026-04-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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