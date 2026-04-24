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Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo Nilvange

Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo Nilvange vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 14 rue Clémenceau

Ville : 57240 Nilvange

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Nilvange

Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 18:45:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

L’Italie s’invite à votre table… et sur scène ! TV57, et ACAGE association culturelle
vous propose une soirée italienne gourmande et musicale un dîner maison aux saveurs transalpines suivi d’un concert live aux sonorités italiennesTout public
10  .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71  info@legueulard.fr

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English :

Italy at your table? and on stage! TV57 and ACAGE association culturelle
invite you to a gourmet, musical Italian evening: a home-cooked dinner with transalpine flavors, followed by a live Italian concert

L’événement Saveurs d’Italie avec Marie Sambora et Angelo Nilvange a été mis à jour le 2026-04-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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