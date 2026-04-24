Nilvange

Zéliko

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Zéliko est né de l’envie de voyager d’une langue à l’autre en racontant des histoires à travers des chansons en français, en espagnol ou en allemand. Certains disent qu’elle écrit des textes qui grattent. Autrice-compositrice-interprète, Fanny Baholet cherche avant tout à s’amuser, à réfléchir un peu (aussi au sens de réfléchir l’époque), parfois à émouvoir, et surtout à divertir.Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

Zéliko was born of a desire to travel from one language to another, telling stories through songs in French, Spanish and German. Some say she writes itchy lyrics. A singer-songwriter, Fanny Baholet?s main aim is to have fun, to reflect a little (also in the sense of reflecting the times), sometimes to move, and above all to entertain.

L’événement Zéliko Nilvange a été mis à jour le 2026-04-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME