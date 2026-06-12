CONTES HALLE À FOLIE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse
CONTES HALLE À FOLIE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse vendredi 10 juillet 2026.
Toulouse
CONTES HALLE À FOLIE
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-10
Chaque vendredi et samedi, tout au long de l’été, laissez-vous charmer par des histoires fantastiques, contées par les Véritables Machinistes.
Toujours prêts à vous entraîner dans des récits aussi fabuleux que légendaires, ils n’ont de cesse de vous surprendre, un peu, beaucoup, Halle à folie !
Bon à savoir
– Pour les enfants âgés entre 5 et 10 ans.
– La librairie Gibert accompagne les Véritables Machinistes en sélectionnant les ouvrages, qui sont mis en voix sous le regard d’Astérion le Minotaure ou entre les pattes d’Ariane. .
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr
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English :
Every Friday and Saturday throughout the summer, let yourself be charmed by fantastic stories told by the Véritables Machinistes.
L’événement CONTES HALLE À FOLIE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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