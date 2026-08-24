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Contes improvisés de Noël Amassa Sanguinet

samedi 28 novembre 2026 · Amassa · Sanguinet

Contes improvisés de Noël Amassa Sanguinet

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Amassa
Adresse
Allée Raba
Ville
40460 Sanguinet
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sanguinet

Contes improvisés de Noël

Amassa Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 16:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Deux amis personnels du père Noël créent des contes enchantés grâce aux enfants.
Quel chapeau aura le protagoniste ?
Qui sera le méchant ?
Un spectacle unique en totale complicité avec les enfants. L’esprite de Noël, ses mystères, sa magie, ses chansons et son humour.   .

Amassa Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90  lmolin@wanadoo.fr

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English : Contes improvisés de Noël

L’événement Contes improvisés de Noël Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs

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