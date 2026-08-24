Contes improvisés de Noël Amassa Sanguinet

Informations pratiques

Sanguinet

Contes improvisés de Noël

Amassa Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Deux amis personnels du père Noël créent des contes enchantés grâce aux enfants.

Quel chapeau aura le protagoniste ?

Qui sera le méchant ?

Un spectacle unique en totale complicité avec les enfants. L’esprite de Noël, ses mystères, sa magie, ses chansons et son humour. .

Amassa Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

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English : Contes improvisés de Noël

L’événement Contes improvisés de Noël Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs