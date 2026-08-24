Imagine de Vice et Versa L’Amassa Sanguinet

Informations pratiques

Sanguinet

Imagine de Vice et Versa

L’Amassa Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Comédiens, bruiteurs, mimes, danseurs, chanteurs et performeurs, les deux artistes déploient sur scène une énergie explosive.

Deux garçons de café décident de créer un spectacle pour jouer un jour à New York ! Les deux serveurs deviennent comédiens, le bar devient un théâtre et les clients, des spectateurs. .

L’Amassa Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

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English : Imagine de Vice et Versa

L’événement Imagine de Vice et Versa Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs