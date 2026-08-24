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Imagine de Vice et Versa L’Amassa Sanguinet

vendredi 6 novembre 2026 · L'Amassa · Sanguinet

Imagine de Vice et Versa L’Amassa Sanguinet

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Amassa
Adresse
Allée Raba
Ville
40460 Sanguinet
Département
Landes
Tarif
6 6 6 Tarif réduit

Sanguinet

Imagine de Vice et Versa

L’Amassa Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Comédiens, bruiteurs, mimes, danseurs, chanteurs et performeurs, les deux artistes déploient sur scène une énergie explosive.

Deux garçons de café décident de créer un spectacle pour jouer un jour à New York ! Les deux serveurs deviennent comédiens, le bar devient un théâtre et les clients, des spectateurs.   .

L’Amassa Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90  lmolin@wanadoo.fr

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English : Imagine de Vice et Versa

L’événement Imagine de Vice et Versa Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs

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