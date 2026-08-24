Imagine de Vice et Versa L’Amassa Sanguinet
vendredi 6 novembre 2026 · L'Amassa · Sanguinet
Informations pratiques
Sanguinet
Imagine de Vice et Versa
L’Amassa Allée Raba Sanguinet Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Comédiens, bruiteurs, mimes, danseurs, chanteurs et performeurs, les deux artistes déploient sur scène une énergie explosive.
Deux garçons de café décident de créer un spectacle pour jouer un jour à New York ! Les deux serveurs deviennent comédiens, le bar devient un théâtre et les clients, des spectateurs. .
L’Amassa Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
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English : Imagine de Vice et Versa
L’événement Imagine de Vice et Versa Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs
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