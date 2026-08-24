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Un compte à régler Salle des fêtes Sanguinet

vendredi 20 novembre 2026 · Salle des fêtes · Sanguinet

Un compte à régler Salle des fêtes Sanguinet

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 Place de la Mairie
Ville
40460 Sanguinet
Département
Landes
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Sanguinet

Un compte à régler

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Rémi Langlois, à la tête de l’entreprise de jouets, est au bord de la faillite, mais il cache la vérité à sa femme et à sa belle-mère, associées dans l’entreprise.
Alors qu’une banquière vient lui proposer un prêt, l’arrivée de son épouse, de sa belle-mère, d’un huissier et d’un agent immobilier complique tout. Rémi doit multiplier les mensonges et les stratagèmes pour préserver les apparences.   .

Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90  lmolin@wanadoo.fr

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English : Un compte à régler

L’événement Un compte à régler Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs

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