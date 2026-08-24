Un compte à régler Salle des fêtes Sanguinet
vendredi 20 novembre 2026 · Salle des fêtes · Sanguinet
Informations pratiques
Sanguinet
Un compte à régler
Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Rémi Langlois, à la tête de l’entreprise de jouets, est au bord de la faillite, mais il cache la vérité à sa femme et à sa belle-mère, associées dans l’entreprise.
Alors qu’une banquière vient lui proposer un prêt, l’arrivée de son épouse, de sa belle-mère, d’un huissier et d’un agent immobilier complique tout. Rémi doit multiplier les mensonges et les stratagèmes pour préserver les apparences. .
Salle des fêtes 1 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
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English : Un compte à régler
L’événement Un compte à régler Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs
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