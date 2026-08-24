Gros Mensonges Salle des fêtes Sanguinet
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Sanguinet
Informations pratiques
Sanguinet
Gros Mensonges
Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Une comédie de Luc Chaumar
Etienne revoit l’ex femme de sa vie et l’invite un weekend dans sa superbe maison de campagne. C’est l’idée de Gabriel, son ami de toujours !
De gros mensonges en gros mensonges, ce weekend loin d’être un long fleuve tranquille va devenir pour Etienne une longue traversée du désert… .
Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr
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English : Gros Mensonges
L’événement Gros Mensonges Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs
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