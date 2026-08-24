Gros Mensonges Salle des fêtes Sanguinet

Informations pratiques

Sanguinet

Gros Mensonges

Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Une comédie de Luc Chaumar

Etienne revoit l’ex femme de sa vie et l’invite un weekend dans sa superbe maison de campagne. C’est l’idée de Gabriel, son ami de toujours !

De gros mensonges en gros mensonges, ce weekend loin d’être un long fleuve tranquille va devenir pour Etienne une longue traversée du désert… .

Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

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English : Gros Mensonges

L’événement Gros Mensonges Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs