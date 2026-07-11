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Contes, jeux et lectures Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Centre socioculturel Accoord Bout des Landes · Nantes

Contes, jeux et lectures Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Centre socioculturel Accoord Bout des Landes
Adresse
12 rue de Concarneau - Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Contes, jeux et lectures pour tousRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300


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