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Contes, jeux et lectures Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes
jeudi 16 juillet 2026 · Centre socioculturel Accoord Bout des Landes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Contes, jeux et lectures pour tousRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300
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