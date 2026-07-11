Contes, jeux et lectures Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Contes, jeux et lectures pour tousRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Centre socioculturel Accoord Bout des Landes Nantes 44300



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