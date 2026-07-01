AGENDA · Nantes
Contes, jeux et lectures, Maison de quartier La Mano, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes
Informations pratiques
Contes, jeux et lectures Samedi 12 septembre, 16h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
À l’occasion de ses 20 ans de La Mano
Renseignements à la médiathèque Luce Courville
Maison de quartier La Mano 3 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
À l’occasion de ses 20 ans de La Mano
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 1 juillet 2026
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026