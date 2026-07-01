Contes, jeux et lectures, Maison de quartier La Mano, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Maison de quartier La Mano · Nantes

Informations pratiques

Contes, jeux et lectures Samedi 12 septembre, 16h00 Maison de quartier La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

À l’occasion de ses 20 ans de La Mano

Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Maison de quartier La Mano 3 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion de ses 20 ans de La Mano