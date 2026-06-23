Contes, jeux et lectures Parc urbain de la Boissière Nantes mercredi 26 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartierRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Parc urbain de la Boissière Nantes 44323



Afficher la carte du lieu Parc urbain de la Boissière et trouvez le meilleur itinéraire

