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Contes, jeux et lectures Parc urbain de la Boissière Nantes

Contes, jeux et lectures Parc urbain de la Boissière Nantes

Contes, jeux et lectures Parc urbain de la Boissière Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Parc urbain de la Boissière

Adresse : Rue André Chénier - Nantes

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartierRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Parc urbain de la Boissière Nantes 44323


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