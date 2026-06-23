Contes, jeux et lectures Parc urbain de la Boissière Nantes
Contes, jeux et lectures Parc urbain de la Boissière Nantes mercredi 26 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartierRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Parc urbain de la Boissière Nantes 44323
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