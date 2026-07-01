AGENDA · Nantes
Contes, jeux et lectures, Parc urbain de la Boissière, Nantes
mercredi 26 août 2026 · Parc urbain de la Boissière · Nantes
Informations pratiques
Contes, jeux et lectures Mercredi 26 août, 16h00 Parc urbain de la Boissière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartier
Renseignements à la médiathèque Luce Courville
Parc urbain de la Boissière Rue André Chénier – Nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartier été2026
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