Contes, jeux et lectures, Parc urbain de la Boissière, Nantes

Informations pratiques

Contes, jeux et lectures Mercredi 26 août, 16h00 Parc urbain de la Boissière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartier

Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Parc urbain de la Boissière Rue André Chénier – Nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartier été2026