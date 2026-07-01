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Contes, jeux et lectures, Parc urbain de la Boissière, Nantes

mercredi 26 août 2026 · Parc urbain de la Boissière · Nantes

Contes, jeux et lectures, Parc urbain de la Boissière, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Parc urbain de la Boissière
Adresse
Rue André Chénier - Nantes
Ville
44323 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Contes, jeux et lectures Mercredi 26 août, 16h00 Parc urbain de la Boissière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartier
Renseignements à la médiathèque Luce Courville

Parc urbain de la Boissière Rue André Chénier – Nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartier été2026

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