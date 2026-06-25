Contes, jeux et lectures Square Louis Feuillade Nantes
Contes, jeux et lectures Square Louis Feuillade Nantes jeudi 20 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Contes, jeux et lectures pour tous les publicsRenseignements à la bibliothèque du Breil-Malville
Square Louis Feuillade Nantes 44100
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