Contes, jeux et lectures Square Louis Feuillade Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Contes, jeux et lectures pour tous les publicsRenseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Square Louis Feuillade Nantes 44100



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