Contes : Lumières de Printemps Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 26 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

au chapeau

Les « oiseaux de passage » invitent à écouter des histoires dimanche après-midi à l’heure du goûter.

Le temps d’un moment partagé en groupe, écoutez des histoires de lumière : celle qui éclaire, qui guide, qui réchauffe ou qui surprend. C’est la bonne période de l’année où – enfin ! – le soleil revient et sa lumière nous réveille.

Pour tout public à partir de 6 ans – au chapeau

**Expérience du public**

On s’installe, on écoute, on se laisse porter.

Pendant une heure, les histoires créent des images, des émotions, des souvenirs.

Un moment à partager, en famille, entre amis ou en solo, pour faire une pause dominicale au cœur du printemps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00.000+02:00

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http://www.cafedesgallets.fr

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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