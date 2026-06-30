Contes molletonnés Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Contes molletonnés

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

L’hiver frappe à la porte et il faut mettre ses moufles !

Voici des histoires qui donnent du réconfort au cœur de l’hiver où

les mots réchauffent et les notes scintillent, comme des flocons de neige.



Contes, comptines et chansons à partager au coin du feu pendant l’hiver. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Contes molletonnés Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille