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AGENDA · Marseille 5e Arrondissement

Contes molletonnés Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

samedi 12 décembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Divadlo Théâtre
Adresse
69 rue Sainte-Cécile
Ville
13005 Marseille 5e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
6 6 6

Marseille 5e Arrondissement

Contes molletonnés

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-12

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants
L’hiver frappe à la porte et il faut mettre ses moufles !
Voici des histoires qui donnent du réconfort au cœur de l’hiver où
les mots réchauffent et les notes scintillent, comme des flocons de neige.

Contes, comptines et chansons à partager au coin du feu pendant l’hiver.   .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Contes molletonnés Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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