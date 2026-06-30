Contes molletonnés Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
samedi 12 décembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Contes molletonnés
Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants
L’hiver frappe à la porte et il faut mettre ses moufles !
Voici des histoires qui donnent du réconfort au cœur de l’hiver où
les mots réchauffent et les notes scintillent, comme des flocons de neige.
Contes, comptines et chansons à partager au coin du feu pendant l’hiver. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.
L’événement Contes molletonnés Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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