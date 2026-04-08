Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret
Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Château de Comper Concoret mercredi 5 août 2026.
Concoret
Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Chevaliers maudits, métamorphoses et serments brisés Bisclavret, le Prince Serpent et autres figures troublantes incarnent la part obscure des légendes de la Table Ronde.
Réservation conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Contes obscures de la Table Ronde avec DamEnora Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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