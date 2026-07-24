Contes pour enfant et goûter Humani’thé Dozulé
mardi 18 août 2026 · Humani'thé · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Contes pour enfant et goûter
Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
L’association Humani’thé vous propose un temps de contes pour enfant, accompagné d’un goûter.
Inscription conseillée.
L’association Humani’thé vous propose un temps de contes pour enfant, accompagné d’un goûter.
Inscription conseillée. .
Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com
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English : Contes pour enfant et goûter
The Humani’thé charity is organising a storytelling session for children, followed by a snack.
Booking is recommended.
L’événement Contes pour enfant et goûter Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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