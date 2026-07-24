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AGENDA · Dozulé

Contes pour enfant et goûter Humani’thé Dozulé

mardi 18 août 2026 · Humani'thé · Dozulé

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Humani'thé
Adresse
50 grande rue
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Contes pour enfant et goûter

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :
2026-08-18

L’association Humani’thé vous propose un temps de contes pour enfant, accompagné d’un goûter.
Inscription conseillée.
L’association Humani’thé vous propose un temps de contes pour enfant, accompagné d’un goûter.
Inscription conseillée.   .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie   humanithe.14430@gmail.com

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English : Contes pour enfant et goûter

The Humani’thé charity is organising a storytelling session for children, followed by a snack.
Booking is recommended.

L’événement Contes pour enfant et goûter Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge

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