Contes pour enfant et goûter Humani’thé Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Contes pour enfant et goûter

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18

L’association Humani’thé vous propose un temps de contes pour enfant, accompagné d’un goûter.

Inscription conseillée.

L’association Humani’thé vous propose un temps de contes pour enfant, accompagné d’un goûter.

Inscription conseillée. .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com

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English : Contes pour enfant et goûter

The Humani’thé charity is organising a storytelling session for children, followed by a snack.

Booking is recommended.

L’événement Contes pour enfant et goûter Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge