UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dozulé

Détente visage Humani’thé Dozulé

samedi 8 août 2026 · Humani'thé · Dozulé

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Humani'thé
Adresse
50 grande rue
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Détente visage

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Profitez d’un moment détente lors d’une séance d’effleurage avec Nadine L.
Profitez d’un moment détente lors d’une séance d’effleurage avec Nadine L.   .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie   humanithe.14430@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Détente visage

Treat yourself to a moment of relaxation with a light massage session with Nadine L.

L’événement Détente visage Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Dozulé (Calvados)