Détente visage Humani’thé Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Détente visage

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Profitez d’un moment détente lors d’une séance d’effleurage avec Nadine L.

Profitez d’un moment détente lors d’une séance d’effleurage avec Nadine L. .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com

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English : Détente visage

Treat yourself to a moment of relaxation with a light massage session with Nadine L.

L’événement Détente visage Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge