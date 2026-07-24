Détente visage Humani’thé Dozulé
samedi 8 août 2026 · Humani'thé · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Détente visage
Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Profitez d’un moment détente lors d’une séance d’effleurage avec Nadine L.
Profitez d’un moment détente lors d’une séance d’effleurage avec Nadine L. .
Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com
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English : Détente visage
Treat yourself to a moment of relaxation with a light massage session with Nadine L.
L’événement Détente visage Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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