UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dozulé

Soirée jeux à Dozulé Humani’thé Dozulé

vendredi 7 août 2026 · Humani'thé · Dozulé

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Humani'thé
Adresse
50 grande rue
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Soirée jeux à Dozulé

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Faites découvrir votre jeu du moment lors de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé !
Faites découvrir votre jeu du moment lors de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé !   .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie   humanithe.14430@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux à Dozulé

Come and share your favourite game of the moment at this games evening organised by the Humani’thé association!

L’événement Soirée jeux à Dozulé Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Dozulé (Calvados)