Soirée jeux à Dozulé Humani’thé Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Soirée jeux à Dozulé

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Faites découvrir votre jeu du moment lors de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé !

Faites découvrir votre jeu du moment lors de cette soirée jeux organisée par l’association Humani’thé ! .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com

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English : Soirée jeux à Dozulé

Come and share your favourite game of the moment at this games evening organised by the Humani’thé association!

L’événement Soirée jeux à Dozulé Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge