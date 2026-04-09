Contes pour les tout-petits Médiathèque intercommunale Vimoutiers
Contes pour les tout-petits Médiathèque intercommunale Vimoutiers mardi 4 août 2026.
Vimoutiers
Contes pour les tout-petits
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Bernadette convie les enfants à écouter des histoires, contes ou albums. Elle proposera soit un Kamishibai (technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un petit théâtre de bois ou de papier) soit un Tapis lecture (livres et personnages se croisent pour conter une histoire interactive).
> Durée 45 mn
> Public enfants de 0 à 5 ans .
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Contes pour les tout-petits
L’événement Contes pour les tout-petits Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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