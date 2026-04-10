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Contes Sur les ailes d’un oiseau Café épicerie du PLAN B La Turballe

Contes Sur les ailes d’un oiseau Café épicerie du PLAN B La Turballe mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Café épicerie du PLAN B
Adresse
12, place du Marché
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

La Turballe

Contes Sur les ailes d’un oiseau

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Pour rêver, quoi de mieux que de s’envoler… Sur les ailes des contes d’Hélène, venez voyager dans le monde entier.   .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12  association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Contes Sur les ailes d’un oiseau La Turballe a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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