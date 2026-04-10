Contes Sur les ailes d’un oiseau Café épicerie du PLAN B La Turballe
Contes Sur les ailes d’un oiseau Café épicerie du PLAN B La Turballe mardi 28 juillet 2026.
La Turballe
Contes Sur les ailes d’un oiseau
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Pour rêver, quoi de mieux que de s’envoler… Sur les ailes des contes d’Hélène, venez voyager dans le monde entier. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes Sur les ailes d’un oiseau La Turballe a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe 30 juin 2026
- Let’s talk english Café-épicerie Le Plan B La Turballe 30 juin 2026
- Exposition de Juillet Harmonie des couleurs d’Alain Foucher Café épicerie du PLAN B La Turballe 1 juillet 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 1 juillet 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 1 juillet 2026