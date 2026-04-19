Contes – Wagon d’histoires – Crystel LEVENES Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 16:00 –

Gratuit : oui gratuit Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

« Wagon d’histoires » – Crystel LEVENES – avec la Cie La Lune RousseEn Afrique, un jeune homme veut garder l’oiseau de pluie qui protège son village de lasécheresse… mais peut-on vraiment posséder un être libre ?En Asie, un aigle gigantesque propose à un paysan d’échanger son arbre à riz contreun voyage vers la montagne du soleil… En Europe, un demi-coq décide de partir à Rome voir le roi, persuadé qu’il est tout simplement… exceptionnel !Trois histoires venues des quatre coins du monde pour célébrer la liberté et la nature, dans un voyage à tire-d’aile où se mêlent sagesse, merveilleux et humour. Horaire : 16h || Durée : 50 min || À partir de 4/5 ans17h : le goûter !Entrée libre et gratuite

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000



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