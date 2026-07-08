Contest de rentrée Feelethik Skate park Andernos-les-Bains
dimanche 11 octobre 2026 · Skate park · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Contest de rentrée Feelethik
Skate park Complexe Sportif Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Pour un peu de fun dans ce moment de fin d’été et de rentrée, Feelethik vous propose une compétition amicale de skate.
Jam, Best tricks, nouveau module et d’autres surprises.
Buvette et restauration sur place.
Tout public .
Skate park Complexe Sportif Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 05 06 06 feelethik@gmail.com
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English : Contest de rentrée Feelethik
L’événement Contest de rentrée Feelethik Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Andernos-les-Bains
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