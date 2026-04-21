Contrastes Festival Entre Vents et Marais boulevard de La Charente Port-des-Barques

Port-des-Barques

Contrastes Festival Entre Vents et Marais

boulevard de La Charente Écomusée Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais.

Concert et dégustation d’huîtres.

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boulevard de La Charente Écomusée Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English : Contrastes: Entre Vents et Marais Festival

As part of the Entre Vents et Marais festival.

Concert and oyster tasting.

L’événement Contrastes Festival Entre Vents et Marais Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan