Ouistreham

Convention de tatouage

Grange aux dimes Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Grange aux Dîmes accueille une convention de tatouage les samedi 23 et dimanche 24 mai, de 10 h à 20 h. Venez découvrir l’univers du tatouage à travers la présence de nombreux artistes et exposants dans une ambiance conviviale. Tarif 2 € par jour Gratuit pour les moins de 14 ans.

La Grange aux Dîmes accueille une convention de tatouage les samedi 23 et dimanche 24 mai, de 10 h à 20 h. Venez découvrir l’univers du tatouage à travers la présence de nombreux artistes et exposants dans une ambiance conviviale.

Tarif 2 € par jour Gratuit pour les moins de 14 ans. .

Grange aux dimes Ouistreham 14150 Calvados Normandie normandyguidetattoo@gmail.com

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English : Convention de tatouage

The Grange aux Dîmes is hosting a tattoo convention on Saturday 23 and Sunday 24 May, from 10am to 8pm. Come and discover the world of tattooing with a host of artists and exhibitors in a friendly atmosphere. Admission: €2 per day Free for children under 14.

L’événement Convention de tatouage Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer