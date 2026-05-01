Convention de tatouage Ouistreham
Convention de tatouage Ouistreham samedi 23 mai 2026.
Ouistreham
Convention de tatouage
Grange aux dimes Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Grange aux Dîmes accueille une convention de tatouage les samedi 23 et dimanche 24 mai, de 10 h à 20 h. Venez découvrir l’univers du tatouage à travers la présence de nombreux artistes et exposants dans une ambiance conviviale. Tarif 2 € par jour Gratuit pour les moins de 14 ans.
La Grange aux Dîmes accueille une convention de tatouage les samedi 23 et dimanche 24 mai, de 10 h à 20 h. Venez découvrir l’univers du tatouage à travers la présence de nombreux artistes et exposants dans une ambiance conviviale.
Tarif 2 € par jour Gratuit pour les moins de 14 ans. .
Grange aux dimes Ouistreham 14150 Calvados Normandie normandyguidetattoo@gmail.com
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English : Convention de tatouage
The Grange aux Dîmes is hosting a tattoo convention on Saturday 23 and Sunday 24 May, from 10am to 8pm. Come and discover the world of tattooing with a host of artists and exhibitors in a friendly atmosphere. Admission: €2 per day Free for children under 14.
L’événement Convention de tatouage Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer
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