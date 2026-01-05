Les Riva Belles Ouistreham

Les Riva Belles

Place Alfred Thomas Ouistreham Calvados

Début : 2026-01-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-01-25 2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29 2026-12-27

Chaque dernier dimanche du mois, les passionnés d’automobiles se donnent rendez-vous pour Les Riva Belles, une exposition conviviale de voitures anciennes.

Venez admirer des modèles de collection, échanger avec leurs propriétaires et partager un moment autour de la passion de l'automobile d'époque, dans une ambiance détendue et intergénérationnelle.

Venez admirer des modèles de collection, échanger avec leurs propriétaires et partager un moment autour de la passion de l’automobile d’époque, dans une ambiance détendue et intergénérationnelle.

Un événement incontournable pour les amateurs de belles mécaniques, les curieux et les amoureux du patrimoine automobile. .

Place Alfred Thomas Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

English : Les Riva Belles

Every last Sunday of the month, car enthusiasts gather for Les Riva Belles, a friendly exhibition of vintage cars.

Come and admire vintage models, chat with their owners and share a moment of passion for vintage cars,

